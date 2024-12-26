Aydın'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'da Korkutucu Kaza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen çarpışma, otomobil ve kamyon sürücülerinin dikkatsizliği sonucu 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. 5'i çocuk olmak üzere yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ayrıntıları

Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki İsabeyli Mahallesi'nde, A.K. tarafından kullanılan 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. yönetimindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.

Yaralılar arasında otomobilin sürücüsü A.K. ile birlikte G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3), İ.E. (1) yer aldı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta.

İlk belirlemelere göre kazanın, yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zemin koşullarında meydana geldiği açıklanırken, Karayolları ekipleri olay yerine kumlama çalışması gerçekleştirdi.