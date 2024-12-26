DOLAR
35,14 0,16%
EURO
36,53 0,18%
ALTIN
2.958,34 0,16%
BITCOIN
3.475.721,57 0,15%

Aydın'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:17
Aydın'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'da Korkutucu Kaza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen çarpışma, otomobil ve kamyon sürücülerinin dikkatsizliği sonucu 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. 5'i çocuk olmak üzere yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ayrıntıları

Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki İsabeyli Mahallesi'nde, A.K. tarafından kullanılan 09 MA 2705 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. yönetimindeki 09 U 4184 plakalı kamyona çarptı.

Yaralılar arasında otomobilin sürücüsü A.K. ile birlikte G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3), İ.E. (1) yer aldı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta.

İlk belirlemelere göre kazanın, yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zemin koşullarında meydana geldiği açıklanırken, Karayolları ekipleri olay yerine kumlama çalışması gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı
2
Uşak'ta Oğul Baba Darbesi: Baba Hayatını Kaybetti
3
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu
4
Türkiye'de Son 50 Yılda 36 Göl Kurudu: İklim Değişikliğinin Etkileri
5
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan Uçağına Başsağlığı Mesajı
7
Trakya için tarih verildi: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kar geliyor

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir