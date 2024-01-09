Aydın'da otomobil viyadük inşaatında temel çukuruna düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi

Yenipazar ilçesinde, viyadük inşaatının şantiye alanına giren bir otomobil, yaklaşık 10 metrelik temel çukuruna uçtu. Otomobilin ön kısmı betona çarparak parçalandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'da otomobil viyadük inşaatında temel çukuruna düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz olan sürücünün yönetimindeki 35 AS 4330 plakalı otomobil, Aydın - Denizli Otoyolu'nun yapımı için çalışılan şantiye bölgesine girdi ve 10 metrelik temel çukuruna uçtu. 

İhbar üzerine gelen ekipler, otomobildeki 3 kişinin öldüğünü tespit etti. Cenazelerin kimlikleri, Nazilli Devlet Hastanesi morgunda yapılacak çalışmayla belirlenecek.

kaza

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışan işçilerin haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, maden ocağında meydana gelen göçüğe müdahale etti. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA İNŞAAT TEMELİNDE BETONA ÇARPA ARAÇTA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Temel betonuna çarpıp parçalanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, kaza yerinde yaptıkları incelemede ölenlerin kimliğini belirlemeye çalıştı. Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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