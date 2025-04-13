Aydın'da Otomobilin Minibüse Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ö. yönetimindeki 35 DNZ 45 plakalı otomobil, Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde, N.M. idaresindeki 09 P 2624 plakalı minibüse çarptı.
Olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı sürücü H.Ö. ile minibüsteki yolcular S.G. ve G.A.'yı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza sonrası araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle birlikte, ulaşım yeniden sağlandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.