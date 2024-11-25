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Aydın'da Park Halindeki Traktör Güvenlik Kamerasında Çalındı

Aydın’ın Söke ilçesinde park halindeki traktör, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:32
Aydın'da Park Halindeki Traktör Güvenlik Kamerasında Çalındı

Aydın'da Traktör Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki bir traktörün çalınması olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Tufan Çakmak, Söke Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde park ettiği traktörünün kaybolduğunu fark ettikten sonra polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri İncelendi

Polis ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyerek, sabah saat 06.25 sıralarında bir kişinin traktörü çalıştırarak alıp gittiğini belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için ekipler hemen çalışma başlattı.

Çakmak'tan Açıklama

Traktörün çalınmasıyla ilgili değerlendirme yapan Çakmak, "Dükkan önünde 2 traktörümüz vardı. Sabah saatlerinde bir kişi traktörü çalıştırıp alıp gidiyor. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasınca...

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasınca...

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki traktörün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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