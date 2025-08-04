Aydın'da Polisin Kolunu Isıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yol uygulaması sırasında bir polisin kolunu ısıran şüpheli gözaltına alındı. Olay, Aydın-İzmir kara yolundaki Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında yakın mesafede duran bir otomobilden şüphelenerek araca yöneldi. O sırada sürücü M.D.C.Ş.'nin kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurları, sürücü ile tartışmaya başladı.

Kimliğini vermek istemeyen sürücü M.D.C.Ş, görevli polise mukavemet göstererek kolunu ısırdı. Olay yerine takviye ekiplerin sevk edilmesinin ardından, şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen M.D.C.Ş, burada ifadesinin alınmasının ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polise mukavemet gösterip kolunu ısıran kişi gözaltına alındı.