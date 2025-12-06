Aydın'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar: Yağış Akşama Kadar Sürecek

Aydın'da yağışlı hava akşama kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 6 Aralık Cumartesi (bugün) Aydın genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İl genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor ve yağışların gün boyu devam edeceği bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava, öğle ve akşam saatlerinde de aralıklarla sürecek. Gün içindeki hava sıcaklıkları 12 ile 16 derece arasında değişecek, akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 12 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli, yer yer saatte 30-40 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu ve yeni hafta

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın 7 Aralık Pazar gününden itibaren Aydın’ı terk etmesi bekleniyor. Pazar günü için parçalı yer yer çok bulutlu bir hava tahmin edilirken, sıcaklıkların 8 ila 18 derece arasında seyredeceği bildirildi.

Yeni haftada ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor; gece ve sabah saatlerinde sis görülebileceği belirtildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağış ve zaman zaman kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

