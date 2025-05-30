Aydın'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Silahlı Saldırı Olayı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Olay, S.Ş. (25) tarafından kullanılan aracın, Serçeköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında, Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y. (28) tarafından hedef alınması sonucu gerçekleşti.

Olayın Ardından Hızla Müdahale

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda, şüpheli araç Tepecik Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki Y.Ö. ve A.Y. yakalanırken, yapılan aramada 5 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Olayda Kullanılan Silah

Şüpheliler O.B. ve F.Y. ise jandarma ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı. Olayda kullanılan tabanca, Aydın-Denizli kara yolu kenarında bulundu. Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.