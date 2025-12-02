Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Köşk'te Yakalandı

Efeler'de 1 Aralık'ta gerçekleşen olayda polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2315. Sokak'ta 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.S., S.İ. isimli kişiyi bacaklarından silahla vurarak kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Aydın il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli Ö.S., Köşk ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

