Aydın'da Söke-Kuşadası Yolunda Takla: 2 Yaralı

Söke-Kuşadası yolunun Granta mevkisinde 09 DZ 390 plakalı otomobilin takla atması sonucu H.K. ve A.B. yaralandı; hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:26
Aydın'da Söke-Kuşadası Yolunda Takla: 2 Yaralı

Aydın'da Söke-Kuşadası Yolunda Takla: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası yolunun Granta mevkisinde meydana gelen kazada, 09 DZ 390 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan H.K. ve A.B. kazada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan, Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşmasını 'Ulusal Güvenlik' Açısından İnceleyecek
2
Şeybani Washington'da: ABD ile 'yaptırımların kaldırılması' masada
3
Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi
4
Husiler: İsrail'de 3 kente hipersonik füze ve 3 İHA ile saldırı
5
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü
6
Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı
7
Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli — Muş'ta Gençlik Buluşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)