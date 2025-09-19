Aydın'da Söke-Kuşadası Yolunda Takla: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası yolunun Granta mevkisinde meydana gelen kazada, 09 DZ 390 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan H.K. ve A.B. kazada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.