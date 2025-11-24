Aydın'da su indirimi 6 ay ertelendi

Plan ve Bütçe Komisyonu, su maliyetine ilişkin belgelerin incelenememesi nedeniyle su indirimi önergesini 6 ay sonraki ASKİ Genel Kurulu'na erteledi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:58
Aydınlıların uzun süredir beklediği su faturası indirimi konusu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun maliyet belgelerini sürede inceleyememesi nedeniyle ertelendi. Konu, 6 ay sonra yapılacak ASKİ Genel Kurulu'nda tekrar görüşülecek.

Önerge ve komisyona sevk

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Kasım Cuma günü yapılan oturumunda CHP’li meclis üyelerinin suya yüzde 50 indirim yapılması önergesi gündeme geldi. Gelen önergeyi kabul eden Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, önergeye ilişkin yüzde 70 indirim önerisinde bulunarak dosyayı Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk etti. ASKİ Genel Kurulu'nda karar bekleniyordu.

Komisyon raporu çıkmadı, ek süre talebi

Plan ve Bütçe Komisyonu, 17 ve 23 Kasım tarihleri arasında 5 kez toplandı ancak rapor oluşturamadı. Komisyon, suyun maliyetinin yeniden hesaplanması gerektiğini ve ilgili bilgi ile belgelerin mevcut süre içinde yeterince incelenemediğini bildirerek kuruldan ek süre talep etti. Komisyonun talebi oylandı ve talep, 6 ay sonra yapılacak ASKİ Genel Kurulunda tekrar görüşülmek üzere oy birliği ile kabul edildi.

Alınan kararla birlikte Aydınlıların indirimli su beklentisi ileri bir tarihe ertelendi.

Siyasi tartışma ve açıklamalar

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki CHP’li meclis üyeleri, suyun maliyetinin doğru hesaplanması için ASKİ’den istedikleri belgelerin istenilen şekilde kendilerine ulaşmadığını ileri sürerek önergeyi gündeme alamadıklarını açıkladı. AK Parti’li meclis üyeleri ise CHP’lileri çelişkiyle suçlayıp bunun bir "hizmet engeli" olduğunu belirtti. Kurulda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, alınan karar hakkında yaptığı açıklamada önergeyi verenlerin kendileri olduğunu ve komisyon çoğunluğu CHP olmasına rağmen sonuca ulaşılamadığını söyledi. Çerçioğlu, komisyonda önergenin yeniden inceleneceğini belirterek şunları ifade etti: "Biz bunu görüşemedik, anlamadık, yapamadık dediler. Suyun fiyatını bir türlü indiremedik. 6 ay sonra tekrar ASKİ Genel Kurulu toplandığı zaman biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tekrar inceleyeceğiz. Bu oyladığımız kararın anlamı budur."

