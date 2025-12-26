DOLAR
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri ve 2026 Programı Masaya Yatırıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçe personelinin katılımıyla su ürünleri denetimleri ve 2026 denetim programını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:33
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri ve 2026 Programı Değerlendirildi

Toplantı ve katılımcılar

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı, il ve ilçe personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Ayhan Temiz’in başkanlığında; Aydın genelindeki tüm ilçe müdürlükleri ile il müdürlüğü bünyesindeki su ürünlerinden sorumlu personel katıldı.

Gündem ve ele alınan başlıklar

Toplantıda öncelikli olarak avcılık ve yetiştiricilik denetimleri, balık ölümlerinde izlenecek süreçler, istihsal sahaları ve barınak kiralamaları, yenilenen denetim formları ile 2026 yılı denetim programı ayrıntılarıyla ele alındı.

Ayrıca kooperatiflerin bildirim yükümlülükleri ve yürütülmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Sahada yürütülen uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurum açıklaması

"İlçe personellerimizle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıda, avcılık ve yetiştiricilik denetimleri, balık ölümlerinde izlenecek yollar, istihsal sahası ve barınak kiralamaları, yenilenen denetim formları ve 2026 yılı denetim programı, kooperatiflerin bildirim yükümlülükleri ve yürütülecek projeler başta olmak üzere birçok konu ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Saha uygulamalarında birlikteliğin ve etkin denetimin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

