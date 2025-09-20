Aydın'da süt kamyonu altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Aydın Efeler'de süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki El Amr Ali yaşamını yitirdi; sürücü H.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:58
Olayın ayrıntıları

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki El Amr Ali yaşamını yitirdi.

Sürücü H.A. (38) idaresindeki 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği sırada çocuk kamyonun altında kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak sürücü H.A. gözaltına alındı.

