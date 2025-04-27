Aydın'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 66 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler büyük dikkat çekti.

Operasyonda ele geçirilen eserler arasında 48 gümüş obje, 14 gümüş sikke, 2 gümüş bilezik, bir kolye ucu ve bir kase yer alıyor. Toplamda 66 parça tarihi eser güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, O.A. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma, konuyla ilgili araştırmalarını derinleştirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.