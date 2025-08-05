Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Konuklu Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için 3 uçak, 7 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamalarda, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.