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Aydın'da Tırdan Gaz Betonlar Yola Döküldü: Güvenlik Kamerasında Görüntüler

Aydın'da bir tırın gaz betonları yola dökmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda son anda bir cipin kazadan kurtulduğu görüldü.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:21
Aydın'da Tırdan Gaz Betonlar Yola Döküldü: Güvenlik Kamerasında Görüntüler

Aydın'da Tırdaki Gaz Betonların Yola Dökülme Anı Kamereye Yansıdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.Ç. tarafından kullanılan gaz beton yüklü 09 UT 667 plakalı tır, İstiklal Mahallesi Muğla Bulvarı'ndaki kavşağı dönerken yükle birlikte yola devrildi. Olay anı, çevredekilerin dikkatini çekti.

İlk Müdahale ve Kaldırma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan gaz betonların güvenli bir şekilde kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Güvenlik Kamerasındaki Anlar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın kavşağı dönerken dorsesindeki gaz betonların yola düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor. Olay esnasında bir cipin de son anda kazadan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik...

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik...

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırdaki gaz betonların yola döküldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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