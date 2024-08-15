Aydın'da Usulsüz Para Aldığı İddia Edilen Doktor ve Medikal Satıcı Tutuklandı

Aydın'da Usulsüzlük Skandalı: Doktor ve Medikal Satıcı Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, hastalardan usulsüz para alındığı iddiaları üzerine bir doktor ve bir medikal ürün satıcısı tutuklandı.

İddialar ve Gözaltına Alınma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan Dr. M.Ç.'nin hastalardan usulsüzlükle para aldığına dair duyumlar üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki dönemlerde hastane hizmeti almış olan 56 kişinin ifadesini topladı.

Açık İddialar ve Yöntemler

İddialara göre, Dr. M.Ç. hastalarını burun estetiği operasyonu için ameliyatın ücretli olduğu konusunda bilgilendirerek, toplamda yaklaşık 30 bin lira talep etti. Ayrıca, operasyon için gerekli malzemeleri temin etmeleri adına medikal ürünler satıcısı E.Ö.'ye yönlendirdi.

Hastaların, medikal ürünler için 6 bin lira ile 20 bin lira arasında ödemeler yaptığı, alışveriş sonrasında herhangi bir fatura ya da makbuz verilmediği ortaya çıktı. Ayrıca, E.Ö.'nün iş yeri, kredi kartı ile ödeme kabul etmiyor olması dikkat çekti.

Tutuklama ve Gözaltı Süreci

Dr. M.Ç. ile birlikte E.Ö. ve iki çalışanı da gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından M.Ç. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.