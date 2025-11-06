Aydın'da Viraneye Dönen Paşa Yaylası Oteli Yeniden Canlanma Bekliyor

1989-1991'de Recep Yazıcıoğlu tarafından yaptırılan Paşa Yaylası Oteli, yıllardır atıl ve vandalizme uğramış durumda; bölge halkı otelin yeniden işletilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:51
Aydın'da Viraneye Dönen Paşa Yaylası Oteli Yeniden Canlanma Bekliyor

Aydın'ın Paşa Yaylası Oteli yeniden ayağa kalkmayı bekliyor

Paşa Yaylası Oteli, Aydın'da 1989-1991 yılları arasında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından büyük umutlarla yaptırıldı. Ancak yıllardır bakımsız kalan otel, bugün ziyaretçilerin anlattığı haliyle viraneye dönmüş durumda.

Yayla turizmi için planlanan tesis kaderine terk edildi

Doğal güzellikleri ve temiz havası ile bilinen Paşa Yaylası, özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaşın uğrak yeri. Yayla turizmine öncülük etmesi amacıyla inşa edilen otelin bin 200 metre rakımdaki konumu ve manzarası, işletme amacıyla değerlendirilebilseydi bölgeye katkı sağlaması bekleniyordu.

Ne var ki otel uzun süre işletilemedi ve sahipsiz kaldı. Demirbaş malzemeleri çalındı, kapı ve pencereleri zarar gördü; hurdacılar tarafından değerli olan elektrik kabloları söküldü. Binada kırılmadık cam bile kalmadığı, yapının artık sadece kuru bir binaya dönüştüğü gözlemlendi.

Vatandaşların talebi: Yeniden canlandırılsın

Otelin açıldığı dönemi hatırlayan yöre sakinleri, bölgenin canlandırılması ve yayla turizminin geliştirilmesi adına Paşa Yaylası Oteli'nin yeniden restore edilmesini ve işletmeye alınmasını istiyor. Bölge halkı, tesisin yeniden hizmete girmesiyle hem turizmin canlanacağına hem de ekonomik hareketliliğin artacağına inanıyor.

Şu an için otel, tarihten kalan bir yapı olarak bekliyor; yeniden ayağa kalkacağı günse bölge sakinlerinin ortak beklentisi olmaya devam ediyor.

