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Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:01
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Aydın'da Tarım Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan Kırksakallar Mahallesi'nde, ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangına Hızlı Müdahale!

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve bir dozer ile itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 2 hektar büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bilgisi geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam etmekte.

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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