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Aydın'da Yaralı Kukumav Baykuş Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bir kukumav baykuş, koruma altına alındı ve tedavi edilecek.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 22:19
Aydın'da Yaralı Kukumav Baykuş Kurtarıldı

Aydın'da Yaralı Kukumav Baykuş Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav, yaralı şekilde bulundu ve koruma altına alındı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde, bir vatandaş tarafından yaralı kukumav ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahalelerin yapılması için tedavi sürecine alındı. Hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.

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