Aydın'da Yaralı Kukumav Baykuş Kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav, yaralı şekilde bulundu ve koruma altına alındı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde, bir vatandaş tarafından yaralı kukumav ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.
Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahalelerin yapılması için tedavi sürecine alındı. Hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.