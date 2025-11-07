Aydın'da 'Yerelden Küresele Kooperatifçilik' Paneli: Kooperatifçiliğin Önemi

Yayın Tarihi: 07.11.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 08:58
Aydın'da 'Yerelden Küresele Kooperatifçilik' Paneli: Kooperatifçiliğin Önemi

Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yerelden Küresele Kooperatifçilik Paneli, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi. Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Çınar üstlendi.

Konuşmacılar ve vurgular

Prof. Dr. Mustafa Sürmen (Ziraat Fakültesi Dekanı) kooperatifçiliğin tarım sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Kooperatifler, tarımın en temel dayanaklarından biridir. Üreticilerin bir araya gelerek bilgi, sermaye ve emeğini ortaklaştırdığı bu yapılar, sadece ekonomik kazanç sağlamaz; aynı zamanda sosyal dayanışmayı da güçlendirir. Bugün burada, yerelden küresele uzanan bu değerli örgütlenme modelini farklı yönleriyle tartışmak hepimiz için büyük bir fırsattır' ifadelerini kullandı.

Ayhan Temiz (İl Tarım ve Orman Müdürü) Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temasıyla Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma, toplumsal dayanışma ve kırsal kalkınmadaki rollerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Erkan Salan (ADÜ Rektör Yardımcısı) tarımın yalnızca üretim değil; emek, bilgi, teknoloji ve dayanışma işi olduğunu vurguladı. Salan, 'Kooperatifler, ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışının en somut örneğini oluşturur. Çiftçilerin güçlerini birleştirerek hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlar; ürünlerini daha iyi fiyatlarla satabilir, finansal desteklere daha kolay erişebilir ve bilgi paylaşımıyla verimliliği artırabilirler. Avrupa’da kooperatiflerin üretimde büyük pay sahibi olduğu görülürken, Türkiye’de bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediği belirtiliyor. Ancak şeffaflık, profesyonel yönetim ve güven sorunları aşılabildiği takdirde, kooperatifler tarımın geleceğinde kilit bir rol üstlenebilir. İklim değişikliği ve dijital dönüşüm çağında ayakta kalmanın yolu, güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir kooperatiflerden geçmektedir' ifadelerini kullandı.

Panelin kapanışı

Panel, sunumlar ile devam eden soru-cevap ve fikir alışverişi bölümlerinin ardından sona erdi. Etkinlik, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'in konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle tamamlandı.

