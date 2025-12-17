DOLAR
Aydın'da zeytin hasadı: Boy ve kalite fiyatı belirliyor

Aydın'da zeytin hasadında ürünler boy ve kaliteye göre ayrılıyor; iri taneli sofralık zeytinler daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:36
Aydın'da zeytin hasadı boy ve kaliteye göre fiyatlanıyor

Aydın'da hasat tüm hızıyla sürüyor. Zeytin tüccarları ürünleri kalite ve boylarına göre ayırarak pazara hazırlıyor.

İklim şartları ve toprak yapısı nedeniyle Aydın, zeytin yetiştiriciliği için elverişli bir coğrafya sunuyor. Zeytin burada sadece bir tarım ürünü değil; kırsal yaşamın temel dayanaklarından biri. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları ve binlerce aile zeytincilikten geçimini sağlıyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen üreticiler zeytinden vazgeçmiyor ve bu ürünün uzun vadede güven verdiğini belirtiyor.

Hasat döneminde başlayan yoğun mesai; eleme, sınıflandırma ve pazarlama süreciyle aylarca devam ediyor. Zeytinin boylarına göre ayrılması hem üretici hem alıcı açısından büyük önem taşıyor. İl genelinde sofralık zeytinin yanı sıra zeytinyağı üretimi de önemli yer tutuyor; hem iç tüketimde hem ihracatta Aydın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Sofralık zeytinde irilik ve görünüm fiyatı doğrudan etkiliyor; kaliteli ürün pazarda daha kolay alıcı buluyor. Özellikle iri taneli zeytinler iç piyasada daha yüksek fiyatlarla işlem görüyor.

Bozdoğan'da üreticinin emeği: Kadir Özbudak

Bozdoğan ilçesinde hasadın ardından zeytin eleme mesaisini sürdüren 52 yaşındaki Kadir Özbudak, alın teriyle sofralara ulaşan zeytinin gerçek değerinin bilinmesini istiyor. Özbudak, "Hasadın ardından zeytin eleme mesaisine devam ediyoruz. Bu iş gerçekten titizlik istiyor. Toplanılan zeytinleri burada iriliklerine göre ayırıyoruz. Zeytinin fiyatı da tamamen boyuna göre belirleniyor. Küçük boy zeytin 25 liradan başlıyor, iriliğine ve kalitesine göre 50 liraya kadar alıcı buluyor. Çok şükür şu an işler iyi gidiyor. Aylarca verilen emeğin karşılığını alabildiğimizi görmek bizim için en büyük moral kaynağı" dedi.

