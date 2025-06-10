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Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen yangında 30 dekar zeytinlik zarar gördü, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 17:54
Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Çulhalar Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının yer aldığı 30 dekarlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin isyanın söndürülmesi için vatandaşlar da destek verdi.

Havadan helikopter ile de müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda toplamda 30 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının sebebi hakkında incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar gördü. Havadan da helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar gördü. Havadan da helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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