Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgilere göre, Nalbantlar Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın ihbarının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra, karadan 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ile toplam 115 personelin müdahale ettiğini bildirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.