Aydın'da Zeytinlik ve Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:41
Efeler Pınardere'de alevlerle mücadele

Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi sınırlarındaki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

