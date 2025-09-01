Aydın'da Zeytinlik ve Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
Efeler Pınardere'de alevlerle mücadele
Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi sınırlarındaki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
