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Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Müdahale Hızla Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 18:04
Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Müdahale Hızla Devam Ediyor

Aydın'ın Söke İlçesinde Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde ziraat alanında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine hemen müdahale için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın söndürme çalışmalarına hava destekli olarak da hızla başlanıldı. Bu kapsamda, yangın bölgesine 5 helikopter ve 5 uçak ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda.

Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü ve detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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