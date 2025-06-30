Aydın'da Ziraat Yangını Ormana Sıçradı

Aydın'da Ziraat Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, zirat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Eskihisar Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında başladı. Yangının büyümesi ve Kabaca Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçraması, ekipleri hızla harekete geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgede, ekiplerin yangına müdahale etmesi güçlükle devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.