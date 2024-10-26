Aydın'daki Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Esenköy Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 4 uçak, ayrıca Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile müdahale gerçekleşti.

Yangının Zararları

Havadan ve karadan gerçekleştirilen etkili müdahaleler neticesinde yangın kontrol altına alındı; ancak yangın nedeniyle 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.