Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak'ta Kaza: Bariyere Vurdu, 4 Yaralı

Kaza ve müdahale

Olay, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli yönüne giden H.T. yönetimindeki 20 BL 682 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yol ortasına savruldu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen K.Y. idaresindeki 20 BT 009 plakalı otomobil, yol ortasındaki araca çarptı. Çarpma sonucu araçlarda bulunan dört kişi sıkışarak yaralandı.

Arama-kurtarma ve sağlık çalışmaları

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi; bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek araçlarda sıkışan sürücüler H.T. ve K.Y. ile yolcular F.Y. ve A.A.'yı kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

