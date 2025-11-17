Aydın Efeler'de motosiklet kazası: Yolcu kapısına çarpan sürücü yaralandı

Olay yeri ve saat

Kaza, Atatürk Bulvarı ile Hastane Caddesi kesişiminde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 09 VA 214 plakalı otomobil yol ayrımında durdu. Aynı yönde ilerleyen 09 ASP 200 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç., duraksayan otomobilin yanından geçmek isterken bir anda açılan yolcu kapısına çarparak bacağından yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

