Aydın Efeler'de motosiklet kazası: Yolcu kapısına çarpan sürücü yaralandı

Efeler'de Atatürk Bulvarı ile Hastane Caddesi kesişiminde motosiklet sürücüsü, önündeki otomobilin yolcu kapısına çarpması sonucu bacağından yaralandı; hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:41
Aydın Efeler'de motosiklet kazası: Yolcu kapısına çarpan sürücü yaralandı

Aydın Efeler'de motosiklet kazası: Yolcu kapısına çarpan sürücü yaralandı

Olay yeri ve saat

Kaza, Atatürk Bulvarı ile Hastane Caddesi kesişiminde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.A. idaresindeki 09 VA 214 plakalı otomobil yol ayrımında durdu. Aynı yönde ilerleyen 09 ASP 200 plakalı motosiklet sürücüsü H.Ç., duraksayan otomobilin yanından geçmek isterken bir anda açılan yolcu kapısına çarparak bacağından yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÖNÜNDEKİ ARACI GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ ARACIN YOLCU KAPISININ ANİDEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÖNÜNDEKİ ARACI GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ ARACIN YOLCU KAPISININ ANİDEN AÇILMASI SONUCU YARALANDI.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÖNÜNDEKİ ARACI GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ ARACIN YOLCU KAPISININ ANİDEN...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler