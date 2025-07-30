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Aydın Efeler'de Orman Yangını: Hızla Yayılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde başlayan yangın, ziraat alanından ormanlık alana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:36
Aydın Efeler'de Orman Yangını: Hızla Yayılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesi'nde bu sabah saatlerinde ziraat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarının ardından Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Bölgedeki durum an itibarıyla tedbirli bir şekilde izleniyor. Yangının seyrine ilişkin daha fazla bilgi, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar ile paylaşılacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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