Aydın Efeler'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Enstitü Caddesi üzerinden bulvara çıkan H.G. idaresindeki 34 CLA 254 plakalı otomobil ile bulvarda seyir halinde olan H.T. idaresindeki 09 AJZ 358 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
