Marmaris'te Fırtına Sonrası Kıyıya Vuran Yavru Akdeniz Foku Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri arasında bulunan Serçe Limanında fırtına sonrası kıyıya vuran yavru Akdeniz foku, bölgedeki balıkçılar tarafından koruma altına alındı.

Kurtarma Anı ve İlk Müdahale

Fırtınanın etkisiyle limana vuran ve hareketsiz halde bulunan yavru foku, kaptan Özden Selçuk ve beraberindeki balıkçılar tarafından güvenli bir noktaya taşındı. Üşümüş ve yorgun düşen fok, bir kasanın içine konup örtüyle sarılarak sıcak tutuldu ve durumu yetkililere bildirdiler.

Yetkililere Teslim ve Rehabilitasyon

Kısa süre içinde bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ve Akdeniz Foku Koruma Derneği ekipleri, yavru foku teslim alarak kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonrası yavru fokun rehabilitasyon ve tedavi için İzmir'deki bakım merkezine götürüleceği bildirildi.

Olay, bölgedeki deniz canlılarının korunmasına yönelik iş birliği ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

