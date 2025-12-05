Marmaris'te Fırtına Sonrası Kıyıya Vuran Yavru Akdeniz Foku Kurtarıldı

Marmaris Serçe Limanı'na vuran yavru Akdeniz foku, kaptan Özden Selçuk ve balıkçılar tarafından korunarak yetkililere teslim edildi; İzmir'de rehabilitasyona gönderilecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 21:30
Marmaris'te Fırtına Sonrası Kıyıya Vuran Yavru Akdeniz Foku Kurtarıldı

Marmaris'te Fırtına Sonrası Kıyıya Vuran Yavru Akdeniz Foku Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri arasında bulunan Serçe Limanında fırtına sonrası kıyıya vuran yavru Akdeniz foku, bölgedeki balıkçılar tarafından koruma altına alındı.

Kurtarma Anı ve İlk Müdahale

Fırtınanın etkisiyle limana vuran ve hareketsiz halde bulunan yavru foku, kaptan Özden Selçuk ve beraberindeki balıkçılar tarafından güvenli bir noktaya taşındı. Üşümüş ve yorgun düşen fok, bir kasanın içine konup örtüyle sarılarak sıcak tutuldu ve durumu yetkililere bildirdiler.

Yetkililere Teslim ve Rehabilitasyon

Kısa süre içinde bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ve Akdeniz Foku Koruma Derneği ekipleri, yavru foku teslim alarak kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonrası yavru fokun rehabilitasyon ve tedavi için İzmir'deki bakım merkezine götürüleceği bildirildi.

Olay, bölgedeki deniz canlılarının korunmasına yönelik iş birliği ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜT VE TAŞLICA MAHALLELERİ ARASINDA BULUNAN SERÇE LİMANI’NDA...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜT VE TAŞLICA MAHALLELERİ ARASINDA BULUNAN SERÇE LİMANI’NDA FIRTINA SONRASI KIYIYA VURAN NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YAVRU AKDENİZ FOKU, KAPTAN ÖZDEN SELÇUK VE BALIKÇILAR TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINIRKEN, YAVRU FOK İLGİLİ EKİPLERE TESLİM EDİLDİ.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜT VE TAŞLICA MAHALLELERİ ARASINDA BULUNAN SERÇE LİMANI’NDA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi