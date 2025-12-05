Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Başakşehir’de kontrolden çıkan beton mikserinin neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir, Başak Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Cebeci istikametine seyreden 34 KCA 280 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen iki araca çarptıktan sonra refüjü aştı. Beton mikseri, karşı şeritte ilerleyen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından 34 FOR 466 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

Haberde ilk olarak beton mikserinin 4 araca çarptığı belirtilirken, kazaya ilişkin ayrıntılarda beş aracın karıştığı ifade edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Yalçın Tınaz (46) ve Emel Tınaz (40) hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan Yasin B. (25), Gamze B. (26), Hasan K. (60), Turan A. (55), Semih K. (35) ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle trafik tamamen durma noktasına gelirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Yalçın Tınaz ve Emel Tınaz’ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

