Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Başakşehir'de kontrolden çıkan beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:47
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Başakşehir’de kontrolden çıkan beton mikserinin neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir, Başak Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Cebeci istikametine seyreden 34 KCA 280 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen iki araca çarptıktan sonra refüjü aştı. Beton mikseri, karşı şeritte ilerleyen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından 34 FOR 466 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

Haberde ilk olarak beton mikserinin 4 araca çarptığı belirtilirken, kazaya ilişkin ayrıntılarda beş aracın karıştığı ifade edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Yalçın Tınaz (46) ve Emel Tınaz (40) hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan Yasin B. (25), Gamze B. (26), Hasan K. (60), Turan A. (55), Semih K. (35) ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle trafik tamamen durma noktasına gelirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Yalçın Tınaz ve Emel Tınaz’ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE, SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ KONTROLDEN ÇIKARAK AYNI YÖNE VE KARŞI ŞERİTTEN GİDEN...

BAŞAKŞEHİR'DE, SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ KONTROLDEN ÇIKARAK AYNI YÖNE VE KARŞI ŞERİTTEN GİDEN ARAÇLARA ÇARPTI, BİR ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.

BAŞAKŞEHİR'DE, SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ KONTROLDEN ÇIKARAK AYNI YÖNE VE KARŞI ŞERİTTEN GİDEN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi