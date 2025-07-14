Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının, Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Hızla müdahale edilen yangın, havadan yapılan müdahalelerle birlikte helikopter ve iki uçağın desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.