DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,39%
ALTIN
4.329,35 0,16%
BITCOIN
4.808.266,21 -0,55%

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve hava destek ekipleri sayesinde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 18:08
Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının, Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen bildirdi. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Hızla müdahale edilen yangın, havadan yapılan müdahalelerle birlikte helikopter ve iki uçağın desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi
3
Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
4
Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
6
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Dışişleri Bakanlığı Anma Etkinliği Düzenledi
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışında Yeni Vizyonu Açıkladı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek