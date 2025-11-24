Aydın Efeler'de Polis Operasyonu: 434 Litre Karışık Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Operasyon ve Detaylar

Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri bir araç içinde ele geçirilen yağlarla ilgili işlem yaptı.

Uygulamada, her biri 5 litre olan 86 adet bidon halinde olmak üzere toplam 434 litre karışık bitkisel yağ ele geçirildi.

Ele geçirilen yağlar, inceleme ve tasarruf işlemleri için Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca araçta bulunan şahsa, 5996 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI, SAHTE YAĞLARA EL KONULDU