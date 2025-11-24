Aydın Efeler'de Polis Operasyonu: 434 Litre Karışık Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Aydın Efeler'de motosikletli polis timleri 86 bidon, toplam 434 litre karışık bitkisel yağ ele geçirdi; şahsa 5996 Sayılı Kanuna muhalefetten 105 bin TL ceza.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:22
Aydın Efeler'de Polis Operasyonu: 434 Litre Karışık Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Aydın Efeler'de Polis Operasyonu: 434 Litre Karışık Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Operasyon ve Detaylar

Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri bir araç içinde ele geçirilen yağlarla ilgili işlem yaptı.

Uygulamada, her biri 5 litre olan 86 adet bidon halinde olmak üzere toplam 434 litre karışık bitkisel yağ ele geçirildi.

Ele geçirilen yağlar, inceleme ve tasarruf işlemleri için Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca araçta bulunan şahsa, 5996 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI, SAHTE YAĞLARA EL KONULDU

POLİS EKİPLERİ YAKALADI, SAHTE YAĞLARA EL KONULDU

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?