Aydın Efeler'de Ticari Araç Kaldırıma Çarpıp Takla Attı — Sürücü Yaralandı

Aydın Efeler'de Ticari Araç Kaldırıma Çarpıp Takla Attı

Kaza Detayları

Kaza, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TZ 8309 plakalı ticari aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak takla attı ve park halindeki 34 DID 449 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun Durumu ve Sürücünün Sağlık Bilgileri

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; devrilen araç çekiciyle kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı ve tedaviyi kabul etmediği öğrenildi. Ayrıca, hastanede yapılan alkol testinin sıfır çıktığı bildirildi.

