Aydın Efeler'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Aydın Efeler'de Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy Kavşağı'nda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:35
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza ve Sürücüler

M.K. (42) idaresindeki 42 BCV 614 plakalı tır, Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy Kavşağı'nda, H.Ö. (44) yönetimindeki 34 GGH 480 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada kamyonette bulunan Ş.K., G.Ç. ve H.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

