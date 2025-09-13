Aydın Efeler'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Aydın Efeler'de Tır-Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza ve Sürücüler

M.K. (42) idaresindeki 42 BCV 614 plakalı tır, Aydın-İzmir kara yolu Kızılcaköy Kavşağı'nda, H.Ö. (44) yönetimindeki 34 GGH 480 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada kamyonette bulunan Ş.K., G.Ç. ve H.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

