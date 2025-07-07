Aydın Efeler'de Zeytinlikte Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Başladı

Aydın Efeler'de Yangın Alarmı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgedeki Müdahale Çalışmaları

Olayın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Yangının büyümemesi için hızlı bir mücadele sergileyen ekiplerin çalışmaları, bölgedeki zeytinliklerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.