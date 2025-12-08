Aydın Emniyet 1-7 Aralık 2025: 130 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 1-7 Aralık 2025 Çalışma Raporu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda önemli sonuçlar elde etti.

Genel Asayiş ve Yakalamalar

Bu kapsamda 36 bin 676 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan kimlik kontrollerinde 130 aranan şahıs yakalandı ve yakalanan şahıslardan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca il genelinde çözüme kavuşturulan faili meçhul 22 hırsızlık olayı kayda geçti.

Siber Suçlarla Mücadele

Siber suçlarla mücadelede 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yasa dışı içerik ve faaliyet gösterdiği tespit edilen 75 internet adresine erişim engeli uygulandı.

Narkotik Operasyonları

Narkotik ekiplerinin sahadaki operasyonlarında 2 bin 256 gram uyuşturucu madde, 94 kök kenevir ve 267 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 4 tabanca, 8 kurusıkı tabanca ve 162 adet fişek emniyet tarafından muhafaza altına alındı.

Trafik Denetimleri

Trafik denetimlerinde 14 bin 638 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kusurlu olduğu belirlenen 164 araç trafikten men edilirken, çeşitli ihlallerden dolayı 4 bin 588 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

