Aydın Germencik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını, karadan ve havadan gerçekleştirilen yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının, Dağyeni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

Müdahale kapsamında yangına 3 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 4 su tankeri ile etkili bir şekilde müdahale edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 40 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

