Aydın Germencik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Tutuklama

Olayın Seyri

Aydın'ın Germencik ilçesi Yeni Mahalle'de taraflar arasında husumet nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda av tüfekleriyle ateş açıldı. 2'si olayla ilgisi olmayan kişiler olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında H.E. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgisi bulunmayan S.Z. ve S.V. hafif şekilde yaralandı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Polis ekiplerince olayda kullanılan 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınanlar: H.E. (25), H.E. (27), S.E. (45), G.E. (40), U.D. (36), D.A. (23), M.Ş. (22) ve Ş.Ş. (45).

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş., D.A., H.E., G.E. ve H.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.