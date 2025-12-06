Şırnaklı Süleyman Sergen 3 Ağır Hastalıkla Hayata Tutunuyor

Şırnak merkez Balveren beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Süleyman Sergen, son üç yıldır birden fazla ciddi rahatsızlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Yıllardır büyük oranda yatağa bağımlı olan Sergen, tedavi süreçleri nedeniyle hayatını hastaneler ve ev arasında sürdürüyor.

Tedavi süreci ve sağlık durumu

Böbrek yetmezliği, lenf kanseri ve omurga kırıkları ile mücadele eden Sergen, yaklaşık üç yılın iki yılını hastanelerde geçirdi. Hastalıkları nedeniyle bir gözünde mokur hastalığı da ortaya çıkan Sergen, göz ameliyatları nedeniyle altı kez operasyon geçirdi.

Sergen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde görülen uzun tedavinin sonuç vermemesi üzerine Antalya'daki özel bir hastaneye yönlendirildiğini ve burada böbrek nakli olduğunu belirtti. Sergen, "Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde gördüğüm uzun tedavinin sonuç vermemesi üzerine Antalya’daki özel bir hastaneye yönlendirildim. Antalya’da özel bir hastanede böbrek nakli geçirdim. Böbreklerimin kurumaması için her kontrol hayati önem taşıyor" dedi.

Lenf kanseri nedeniyle kemoterapi gören Sergen'in omurgasında üç kırık bulunuyor ve omurga içinde platin taşıyor. Sürekli Diyarbakır ve Antalya arasında mekik dokuyan Sergen, tedavi kontrollerinin düzenli yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Maddi zorluklar ve aile hayatı

Sergen, tedavi masrafları ve sık şehirlerarası yolculuklar nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. "Her gidişim masraf. Diyarbakır’a her ay, Antalya’ya ise iki ayda bir gitmek zorundayım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Ailenin durumuna da değinen Sergen, iki kız çocuğunun eğitim ve geçim kaygısıyla mücadele ettiğini anlattı. Çocuklarından biri sağlık lisesinde okurken, diğeri bu yıl mezun oldu; büyük kızı babasının ağır hastalığı nedeniyle üniversite sınavına hazırlanamadı. Sergen, "Kirayı ödeyemez hale geldik. Çaresizim yıllardır hastalıklarla mücadele ediyorum" diyerek destek çağrısını yineledi.

Yetkililer ve hayırseverlerden destek bekleniyor.

