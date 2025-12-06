Eş-Şara Doha Forumu'nda: "İsrail hayaletlerle savaşıyor"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumunda yaptığı konuşmada İsrail’i eleştirerek bölgesel gerilim ve Suriye’nin yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’e suçlama: "Kriz ihraç etmek"

Eş-Şara, konuşmasında İsrail'i başka ülkelere "kriz ihraç etmekle" suçladı ve şunları söyledi: "Güvenlik kaygılarını kullanarak her şeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İsrail, hayaletlerle savaşan bir ülke haline gelmiştir".

Ateşkes sınırlarına dönüş çağrısı

Suriyeli lider, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasında kararlaştırılan sınırlara geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Eş-Şara, Suriye’nin bu anlaşmaya sadık kalma konusunda kararlı olduğunu belirterek alternatif bir tampon bölgenin kabul edilmeyeceğinin altını çizdi ve ABD'nin müzakerelerde yer aldığını hatırlattı: "Anlaşmayı revize etme girişimleri, bizi ciddi ve tehlikeli bir duruma sokacaktır. Suriye ordusu bu söz konusu bölgede birlik bulunduramayacak ise burayı kim savunacak".

Hava saldırıları ve geri çekilme talebi

Eş-Şara, iç savaş sırasında ve özellikle Aralık 2024 gelişmeleri bağlamında İsrail’in Suriye'nin güneyine yönelik eylemlerine değindi. Göreve gelmesinden bu yana gerilimi azaltmaya çalıştıklarını belirten Eş-Şara, "Ancak buna rağmen İsrail bize şiddetle karşılık verdi" diyerek şu bilgileri paylaştı: "Bir yıl önceki devrimden bu yana Suriye hava sahamız büyük ihlallere maruz kaldı. Binden fazla hava saldırısının ve 400’den fazla ihlalin kurbanı olduk. İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara geri çekilmesini talep ediyoruz".

Parlamento seçimleri için hazırlık

Ülkenin yeniden inşa sürecinde kurumların güçlendirilmesini vurgulayan Eş-Şara, parlamento seçimlerine ancak geçiş dönemi tamamlandıktan sonra geçileceğini belirtti. "Suriye bir kabile değildir. Suriye zengin fikirleri olan bir ülkedir. Ancak şu anda parlamento seçimlerini yapmaya hazır olduğumuzu düşünmüyorum" dedi ve halkın liderlerini seçme ilkesinin önemine dikkat çekti.

Yaptırımlar, yatırım ve enerji

Eş-Şara, Kasım ayında yaptığı ABD ziyaretine atıfta bulunarak "Sezar Yasası" kapsamında yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarını anlattı. ABD Kongresi ile görüşmeler sonucunda ülkesinin yaptırımlardan 180 gün daha muaf tutulduğunu belirten Eş-Şara, süreçteki ilerlemeyi "yüzde 95" olarak değerlendirdi. Ayrıca enerji altyapısına ilişkin, "Halkımız elektriğe günde 1.5 saat ulaşabiliyordu. Şimdi bunu günlük 12-14 saate yükselttik. Umuyoruz ki bu yıl elektrik konusunda kendimize yeter hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Hermon Dağı ve bölgesel kontrol

Habere göre, İsrail Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye sınırını geçerek stratejik öneme sahip Hermon Dağını işgal etmiş ve bölgede çeşitli kontrol noktaları kurmuştu. İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bir yıl önce işgal ettiği yerlerde kalıcı olarak bulunacağını açıklamıştı.

