İskenderun Lisesinde Çevre Duyarlılığı: Pet Şişeyi Çöpe Atan Öğrenciye Çeyrek Altın

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yere bırakılan pet şişeyi çöpe atan Bora Sarı, okulun farkındalık etkinliğinde çeyrek altınla ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:58
Okul koridorunda düzenlenen farkındalık testi kameraya yansıdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çevre duyarlılığı testi sırasında yere bırakılan pet şişeyi fark ederek çöpe atan öğrenci Bora Sarı, okul yönetimi tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Okul, öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırmak amacıyla koridora bilerek boş pet şişe bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca öğrencinin şişeyi görmezden geldiği, yalnızca Bora Sarı'nın şişeyi alıp çöp kutusuna attığı anlar yer aldı.

Örnek davranışıyla takdir toplayan Bora Sarı'ya ödül verildi; bu davranış okul yönetiminin ve öğretmenlerin beğenisini kazandı.

Okul yönetiminin açıklaması

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, etkinliklerin amacını şöyle anlattı: "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz ve bunlarla alakalı ödüller veriyoruz. Çocuklar ödül aldıklarında çok daha mutlu oluyorlar ve bunu hiç unutmuyorlar."

Bilgin, verilen ödülün etkisine ilişkin de şunları söyledi: "Altın vermemiz dikkat çekti çünkü büyük bir ödül. Sadece altın da vermedik, daha sonra para ödülleri de verdik. Temizlikle sınırlı kalmayıp geri dönüşüm konusunda da bilinçlendirme yaptık. Öğrenciler geri dönüşüm kutularına malzeme toplamaya başladı. Bundan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İdare olarak her zaman öğrencilerimizin arkasındayız."

