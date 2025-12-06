D-400'ü Kapatan Sel Mucurları: Anamur-Gazipaşa Arası Trafik Tek Şeride Düştü

Mersin'in Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçeleri arasında gelen sel mucurları D-400 karayolunu kapattı; yol ekip müdahalesiyle kontrollü tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:10
Mersin ile Antalya arasındaki D-400 karayolunda, kuvvetli yağışın neden olduğu sel sularıyla birlikte gelen mucurlar yolun kapanmasına yol açtı. Bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Olayın Detayları

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde gün boyu etkili oldu; akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağış kuvvetini artırdı. Özellikle Anamur ilçesinde etkisini yoğunlaştıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şavyana mevkiine akan sel suları nedeniyle yol mucurla doldu ve bazı araçlar mucura battı. Anamur ile Gazipaşa ilçeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Müdahale ve Ulaşım

Bölgeye sevk edilen ekipler, yoldaki mucuru temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatten fazla kapalı kalan yol tek şeritten açıldı. Ulaşım, jandarma kontrolünde kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

