D-400'ü Kapatan Sel Mucurları: Anamur-Gazipaşa Arası Trafik Tek Şeride Düştü

Mersin ile Antalya arasındaki D-400 karayolunda, kuvvetli yağışın neden olduğu sel sularıyla birlikte gelen mucurlar yolun kapanmasına yol açtı. Bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle trafik kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Olayın Detayları

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde gün boyu etkili oldu; akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağış kuvvetini artırdı. Özellikle Anamur ilçesinde etkisini yoğunlaştıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şavyana mevkiine akan sel suları nedeniyle yol mucurla doldu ve bazı araçlar mucura battı. Anamur ile Gazipaşa ilçeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Müdahale ve Ulaşım

Bölgeye sevk edilen ekipler, yoldaki mucuru temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatten fazla kapalı kalan yol tek şeritten açıldı. Ulaşım, jandarma kontrolünde kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

MERSİN'İN ANAMUR İLE ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇELERİ ARASINDA KUVVETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE SUYLA BİRLİKTE GELEN MUCURLAR D-400 KARAYOLUNUN KAPANMASINA NEDEN OLDU. ARAÇ KUYRUĞU OLUŞAN BÖLGEDE EKİPLER YOLU AÇMAYA BAŞLADI.