Pamukova’da Panelvan ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:13
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Mekece-İznik yolu üzerinde, S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı panelvan çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada sürücüler ile panelvandaki E.Y. yaralanırken, Zeynep Yaldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Yaldız’ın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı.

