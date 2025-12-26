DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Aydın'ın 2025 Ahisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı

Aydınlı oto tamircisi İsmail Gülter’e, 2025 Yılının Ahisi seçilmesinin ardından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Ahi Esnaf Beratı verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:24
Aydın'ın 2025 Ahisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı

Aydın'ın 2025 Ahisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı

Ankara'da düzenlenen törenle Ahilik değerleri ödüllendirildi

2025 Yılının Ahisi seçilen Aydınlı oto tamircisi İsmail Gülter, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından verilen Ahi Esnaf Beratı ile onurlandırıldı.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni, Ankara Söğütözü Yerleşkesinde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden esnaf temsilcilerinin katıldığı törende, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı ön plana çıkarıldı.

Törene AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Aydın'dan giden davetliler katıldı. Künkcü, Aydın'ı temsilen programa Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek ve Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu ile birlikte katıldığını belirtti.

Muhammet Ali Künkcü, Aydınlı esnafın Ahilik ilkelerine bağlılığının her platformda görüldüğünü vurgulayarak, bu tür organizasyonların esnafın motivasyonunu artırdığını ve mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

AYDIN’IN AHİSİ GÜLTER’E AHİ ESNAF BERATI VERİLDİ

AYDIN’IN AHİSİ GÜLTER’E AHİ ESNAF BERATI VERİLDİ

AYDIN’IN AHİSİ GÜLTER’E AHİ ESNAF BERATI VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025
5
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
6
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
7
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı