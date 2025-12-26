Aydın'ın 2025 Ahisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı

Ankara'da düzenlenen törenle Ahilik değerleri ödüllendirildi

2025 Yılının Ahisi seçilen Aydınlı oto tamircisi İsmail Gülter, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından verilen Ahi Esnaf Beratı ile onurlandırıldı.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni, Ankara Söğütözü Yerleşkesinde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden esnaf temsilcilerinin katıldığı törende, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı ön plana çıkarıldı.

Törene AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Aydın'dan giden davetliler katıldı. Künkcü, Aydın'ı temsilen programa Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek ve Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu ile birlikte katıldığını belirtti.

Muhammet Ali Künkcü, Aydınlı esnafın Ahilik ilkelerine bağlılığının her platformda görüldüğünü vurgulayarak, bu tür organizasyonların esnafın motivasyonunu artırdığını ve mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

AYDIN’IN AHİSİ GÜLTER’E AHİ ESNAF BERATI VERİLDİ