Aydın'ın 90 Yaşındaki Sarrafı Necdet Bezirgan: Dürüstlük İşin Altın Anahtarı

Aydın’ın en eski sarraflarından 90 yaşındaki Necdet Bezirgan, yarım asrı aşan meslek hayatını terzilikten çiftçiliğe, minibüsçülükten sarraflığa uzanan serüveniyle anlattı. Bezirgan, başarıya giden yolun dürüstlük olduğunu vurguladı.

Yarım Asırlık Meslek Yolculuğu

İş hayatına erken yaşta başlayan Bezirgan, meslek yolculuğunun tek bir işle sınırlı kalmadığını aktardı. Yenipazar ilçesinde 15 yıl terzilik yaptıktan sonra 2 yıl çiftçilik, 9 yıl minibüs şoförlüğü yaptı ve 1980 yılında sarraflığa adım attı.

"İlk önce 15 sene Yenipazar ilçesinde terzilik yaptım, sonrasında 2 sene çiftçilik ile uğraştım. 9 sene minibüsçülük yaptım ve ardından bu mesleğe atıldım. 1980 yılında bu mesleği öğrenmek için ustamın yanında sarraflığa başladım. Sağ olsunlar sarraf arkadaşlar ’bu mesleği sana öğreteceğiz’ deyip öğrettiler. Mesleği öğretmeleri karşılığında para teklif etsem de onlar almayacaklarını söyleyip bana yardımcı oldular. O günden bu yana sarraflık yapıyorum. Aydın’ın ilçelerindeki pazarlara giderek seyyar sarraflık yaptım. Sonrasında iş yerimi açarak bu günlere kadar geldim. Bu mesleği öğreten ustamı saygıyla anıyorum, Allah bana yardımcı olan herkesten razı olsun"

Bayrağı Oğluna Devretti, Bağları Koparmadı

Bezirgan, sarraflığı artık oğluna devrettiğini ancak işyerinden kopamadığını söyledi. Oğluna yönelik tavsiyesini aynen aktardı: "sermaye hazır, iş hazır, müşteri hazır gel işinin başına geç". Oğlu Hakan Bezirgan, İzmir Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra işin başına geçti ve birlikte çalıştılar. Necdet Bezirgan, günün belli saatlerinde dükkâna gelmeyi sürdürdüğünü, müşterilerle sohbet etmekten ve burada olmaktan keyif aldığını ifade etti.

Dürüstlüğün Önemi ve Gençlere Öğüt

Bezirgan yıllar boyunca kazanç ve kayıpları hep dürüstlükle karşıladığını belirtti: "Dürüstlük, iş hayatının altın anahtarıdır".

"Benim bu hayatta en büyük sermayem dürüstlüğüm oldu. Dürüstlük vazgeçilmezimdir. İnsan yaptığı işi sevecek ama ondan önce doğru olacak. Ustasına saygısı olmayanın, işine de saygısı olmaz. Bazen zarar ettik, bazen çok kazandık ama hiç bir zaman hiç bir kimseye yanlış yapmadık. İnsan doğru olduktan sonra başı dik gezer, geceleri de rahat uyur"

Gençlere verdiği öğütü ise şu sözlerle özetledi: "Parayı değil, itibarı düşünün. Para bugün var yarın yok ama dürüstlük bir kere kaybolursa bir daha yerine gelmez".

