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Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Başladı

Germencik'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 14:23
Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Başladı

Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İhbar Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale için havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 su tankeri, bir ilk müdahale aracı ve dozer gönderildi.

Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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