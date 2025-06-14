Aydın'ın Germencik İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın, gerçekleştirilen havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale için 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, bir ilk müdahale aracı ve bir dozer ile hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.